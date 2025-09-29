Der Kampf um die WBO-Juniorenweltmeisterschaft war das Highlight der SES-Boxgala im Ballhaus. Doch anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Boxsports in Aschersleben gab es am Wochenende noch weitere spannende Duelle zu sehen.

Sieben Kämpfe an einem Abend: So wurde das 100-jährige Jubiläum des Boxsports in Aschersleben gefeiert

Einer von sieben Kämpfen während der Boxgala: Im Leichtgewicht duellieren sich Nenad Stancic (Team Deutschland; rechts) und Yohan Morocoima aus Venezuela.

Aschersleben/MZ - „Der Titel bleibt hier!“, meint Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab). Der 22-jährige Lokalmatador Julian Vogel darf den Gürtel des WBO-Junioren-Weltmeisters im Superweltergewicht behalten. Über zehn Runden schenken er und Herausforderer Sami Ahmeti sich in der Nacht zum Sonntag im Kampf um den Titel nichts. Ahmeti bekommt nach einem Treffer Nasenbluten, Vogel später eine Platzwunde an der Augenbraue. Am Ende verkündet Arena-Sprecher Holger Salmen ein Unentschieden. Das bedeutet: Julian Vogel darf seinen Weltmeistertitel weiterhin tragen. Und die Zuschauer jubeln.