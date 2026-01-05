Der Froser Natur- und Verschönerungsverein bringt über die Aktion „Mein Baum für Frose“ auch 2025 wieder etliche Pflanzen in die Erde. Was dahinter steckt.

Sieben Bäume und ihre Geschichten: Warum in Frose auch 2025 wieder fleißig gepflanzt wurde

Ein Hochzeitsbaum für Anita und Tim Ackermann.Die Hochzeitsgesellschaft hatte am Froser Sportplatz viel Spaß beim Pflanzen. Weitere Bäume der Eltern und Großeletern sollen folgen.

Frose/MZ - Das Schwarz-Weiß-Foto stammt aus längst vergangenen Zeiten. Zwei kleine Jungs laufen an der Hand ihres Vaters durch eine Baumallee. Was die historische Aufnahme mit den beiden jüngsten Pflanzaktionen des Froser Natur- und Verschönerungsvereins zu tun hat? „Hinter jedem Baum steht eine rührende Begebenheit“, weiß Vize-Vorsitzende Blanka Metze, die mit der Truppe um Vereinschefin Birgit Rabenstein seit 2022 den Ort begrünt.