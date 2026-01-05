Aktion „Mein Baum für Frose“ Sieben Bäume und ihre Geschichten: Warum in Frose auch 2025 wieder fleißig gepflanzt wurde
Der Froser Natur- und Verschönerungsverein bringt über die Aktion „Mein Baum für Frose“ auch 2025 wieder etliche Pflanzen in die Erde. Was dahinter steckt.
05.01.2026, 10:15
Frose/MZ - Das Schwarz-Weiß-Foto stammt aus längst vergangenen Zeiten. Zwei kleine Jungs laufen an der Hand ihres Vaters durch eine Baumallee. Was die historische Aufnahme mit den beiden jüngsten Pflanzaktionen des Froser Natur- und Verschönerungsvereins zu tun hat? „Hinter jedem Baum steht eine rührende Begebenheit“, weiß Vize-Vorsitzende Blanka Metze, die mit der Truppe um Vereinschefin Birgit Rabenstein seit 2022 den Ort begrünt.