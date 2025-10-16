Die Ascherslebener Verkehrswacht gibt Senioren Tipps für die dunklen Jahreszeiten und beantwortet Fragen rund um die Verkehrssicherheit.

Die Teilnehmer können beim Verkehrssicherheitstag im Bestehornhaus unter anderem an einem Reaktionstest teilnehmen.

Aschersleben/MZ - Die Verkehrswacht Aschersleben veranstaltet am Donnerstag, 30. Oktober, wieder einen Verkehrssicherheitstag für Senioren. Ab 9.30 Uhr werden die Teilnehmer im Bestehornhaus unter dem Motto „Mobil, aber sicher durch die dunkle Jahreszeit“ für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert.

Unter anderem werden dabei Neuerungen zum Straßenverkehrsrecht erläutert und der öffentliche Personennahverkehr in Sachsen-Anhalt als Alternative zum Selbstfahren vorgestellt. Reaktions-, Seh- und Hörtest können unverbindlich wahrgenommen werden. Mit VR-Brillen kann man zudem in simulierten Situationen sein Fahrvermögen testen.

Aktuelle Themen werden diskutiert

Darüber hinaus sollen auch Themen diskutiert werden, die die Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen bewegt haben, teilen die Veranstalter mit. Dazu zählen beispielsweise Fragen wie: Wie lange muss das Grün für die Fußgänger leuchten? Wie funktioniert die Regelung mittels Räumpfeil? Oder: Wie kann ich einen Dooring-Unfall – das Öffnen der Autotür in die Fahrbahn anderer Verkehrsteilnehmer – vermeiden?

Außerdem beantworten Polizei, Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt und Experten der Verkehrswacht vor Ort Fragen rund um das Thema Sicherheit.