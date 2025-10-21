Der SC Seeland bleibt durch den 2:0-Sieg gegen Felgeleben in der Salzlandliga verlustpunktfrei. Beim Tabellenführer feiert ein Angreifer nach seiner Verletzungspause ein Comeback.

Niels Neubert (rechts) bereitete für den SC Seeland den Treffer zum 2:0 vor. Der SCS feierte einen Heimsieg gegen Wacker Felgeleben.

Nachterstedt/MZ - Einen verdienten 2:0-Heimsieg feierte die Mannschaft vom SC Seeland gegen die Gäste aus Felgeleben. Bruno Kropf erzielte beide Treffer für den Tabellenführer der Salzlandliga, dessen Trainer David Grub nach dem siebten Sieg im siebten Spiel ein Buffet für seine Mannen ausgab und sie für einen souveränen Auftritt lobte.