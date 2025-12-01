Die dringend notwendige Sanierung der Ascherslebener Friedhofsmauer will der Bauwirtschaftshof ab 2026 in Angriff nehmen. Was sonst noch geplant ist.

Aschersleben/MZ - Für Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenunterhaltung und Grünanlagenpflege im gesamten Stadtgebiet und in den Parks plant die Stadt Aschersleben im kommenden Jahr 2,43 Millionen Euro ein. Das geht aus dem Wirtschaftsplan 2026 des Bauwirtschaftshofes hervor, den der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einhellig gebilligt hat.