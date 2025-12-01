Die Feuerwehr der Stadt Falkenstein/Harz will ihr Alarmierungssystem modernisieren. Mit einer Handy-App und Tablets sollen Einsätze effizienter bewältigt werden und etwa die umständliche Suche nach Hydranten auf Karten der Vergangenheit angehören.

Schneller und genauer: So helfen Alarmierungs-App und Tablets der Feuerwehr in Falkenstein

Juni 2025: Die Feuerwehr Falkenstein bekämpft einen Wohnhausbrand in Ermsleben. Mit neuer Software sollen Einsätze künftig besser bewältigt werden können.

Ermsleben/MZ. - Die Feuerwehren in der Stadt Falkenstein/Harz wollen ihr Alarmierungssystem vereinheitlichen. Dafür soll eine App in allen sieben Ortwehren genutzt werden. Drei Systeme stehen zur Wahl, gemeinsam mit der Stadtverwaltung wolle man sich auf einen Anbieter verständigen, sagt Stadtwehrleiter Guido Hildebrandt. In Ermsleben, Meisdorf und Wieserode werde bereits eine App genutzt, zum Teil auch in Reinstedt.