Routinekontrolle in Dessau mit Folgen - Mann ohne Fahrerlaubnis, VW wurde kurz zuvor gestohlen

Dessau/MZ. - Bei einer Routinekontrolle haben Polizeibeamte aus dem Revier Dessau-Roßlau ein gerade gestohlenes Auto entdeckt.

Die Beamten hatten den VW am Sonntag, 30. November, gegen 23.15 Uhr in der Straße Kleine Mückenberge angehalten. Der 39-jährige Autofahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der VW kurz zuvor in der Kreuzbergstraße entwendet worden war. Nach Angaben des Mannes hatte er das Auto dort unverschlossen und mit steckendem Fahrzeugschlüssel vorgefunden.

Damit nicht genug: Ein Betäubungsmittelschnelltest reagierte positiv, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Die Blutprobenentnahme führte ein Arzt in einem Krankenhaus durch. Der VW konnte dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der Beschuldigte wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder in Freiheit entlassen.