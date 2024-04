750 Läufer und Walker nehmen am Ascherslebener Einetallauf teil. Über 400 Kinder rennen um den Grundschul-Pokal. Was das Geheimrezept der Laufveranstaltung ist.

Rekordbeteiligung am Ascherslebener Einetallauf

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Einen absoluten Rekord gibt es in diesem Jahr beim traditionellen Ascherslebener Einetallauf. 750 Läufer und Walker gehen in den verschiedenen Distanzen an den Start. Und dazu gibt es auch noch 440 Starter beim Grundschul-Pokallauf. „Das ist wirklich der Wahnsinn, wir sind sehr glücklich“, sagt Adrian Einecke, Vorsitzender der organisierenden Laufsportgruppe (LSG) „Ascania“, angesichts des großen Interesses.