Roitzsch/MZ. - In seiner letzten Sitzung am 8. Mai hatte der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld mehrheitlich einen Beschluss zum Neubau einer Turnhalle für die Ganztagsschule „A. Diesterweg“ in Roitzsch gefasst, inklusive der Erstellung von Prioritätenlisten zur Sanierung von Turnhallen im Landkreis. Diesem Beschluss hat Landrat Andy Grabner (CDU) widersprochen. „Ich habe Widerspruch eingelegt, weil die Entscheidung rechtswidrig ist und dem Landkreis schadet“, erklärte Grabner am Donnerstagabend im Kreis- und Finanzausschuss, warum die Beschlussvorlage schon wieder auf der Tagesordnung für den Kreistag am 26. Juni steht.

