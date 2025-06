Unfall in Köthen Alkohol, Drogen und 15.000 Euro Schaden - BMW-Fahrer schiebt geparkten Hyundai in eine Hecke

In der Wülknitzer Straße in Köthen ist es am Montag, 23. Juni, zu einem folgenreichen Unfall gekommen. Auf den BMW-Fahrer wartet nun einiger Ärger.