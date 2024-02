Am kommenden Wochenende geht es wieder los: Beim Grünen Markt in Aschersleben bieten regionale Händler auf dem Holzmarkt wieder ihre Waren an.

Grüner Markt in Aschersleben startet am Wochenende in neue Saison

Erntefrisches Gemüse und noch viel mehr: Am kommenden Sonnabend startet der Grüne Markt in Aschersleben in die neue Saison.

Aschersleben/MZ - Gesunde Ernährung und regionales Einkaufen liegen voll im Trend. Beides vereint der Grüne Markt in Aschersleben. „Außerdem trägt er regelmäßig dazu bei, die Innenstadt auch an den Wochenenden zu beleben“, so Citymanager Frank Fischer vor einigen Monaten gegenüber der MZ. Er organisiert den Markt und sorgt auch dafür, dass genug Abwechslung bei den Händlern und damit auch bei den Produkten herrscht.

Am kommenden Sonnabend, 2. März, startet der Grüne Markt in die neue Saison. Auch viele angestammte Händler werden mit an Bord sein. Unter anderem gibt es Fisch, Backwaren, Fleisch- und Wurstwaren, Blumen, selbstgemachte Dekoartikel oder Honig von Imker Steffen Brunkau, der übrigens so etwas wie Markt-Rekordhalter ist. Tatsächlich hat er seit Bestehen des Regionalmarkts auf dem Holzmarkt nicht ein einziges Mal gefehlt. „52 Mal war Steffen Brunkau demnach seit 2017 dabei“, verrät Frank Fischers Blick in die Statistik.

Auch der Holzmarkt bleibt Heimat des Grünen Marktes. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Denn mit Beginn der Bauarbeiten in der Taubenstraße – Fielmann baut dort neu – gab es einst Überlegungen, den Grünen Markt zum Hennebrunnen zu verlegen. Doch trotz Baustellencontainer auf dem Holzmarkt ist ausreichend Platz, sodass das regionale Markttreiben nicht woanders platziert werden muss.

Sämtliche weitere Termine für den Grünen Markt in diesem Jahr stehen fest. Es bleibt beim jeweils ersten Sonnabend im Monat: 6. April, 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September, 5. Oktober und 2. November.