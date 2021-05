Razzia in der Ascherslebener Innenstadt

Aschersleben - Das Sondereinsatzkommando des Landes (SEK) unterstützt am Mittwochabend die Polizei im Salzlandkreis, unter anderem auch in der Straße Über den Steinen in Aschersleben. Das SEK hat in Aschersleben, Neu Königsaue und Bernburg die Wohnungen von drei Beschuldigten durchsucht. „In dem betreffenden Verfahren geht es um Freiheitsberaubung, Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz und verbotenen Waffenbesitz“, erklärt Marco Kopitz, Sprecher der Polizei im Salzlandkreis. T

atverdächtig sind ein 31-jähriger Mann aus Aschersleben und zwei Bernburger im Alter von 27 und 29 Jahren. Ein 27-jähriger Bernburger wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Einsatzkräfte stellten bei ihren Dursuchungen diverse Beweismittel und Betäubungsmittel - unter anderem 200 Gramm Marihuana - sicher Es waren 80 Beamte im Einsatz. Außerdem waren noch Suchhunde beteiligt. (mz/kwu)