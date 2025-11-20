Seit einiger Zeit sorgen rote Markierungen auf der Fahrbahn der kommunalen Straße zwischen Freckleben und Arnstedt für Fragen im Ortschaftsrat. Was bisher bekannt ist.

Zwischen Freckleben und Arnstedt sind rot markierte Schlaglöcher zu finden. Vertreter der Stadt Aschersleben wussten nichts von der Farbe auf der Fahrbahn.

Freckleben/MZ - Die kommunale Straße zwischen Freckleben und Arnstedt hat einige Dellen und tiefe Schlaglöcher. Nun sind viele der Löcher mit roter Farbe umkreist worden. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung sah dies Annemarie Rockmann in der Einwohnerfragestunde als einen Hinweis dafür an, dass der Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben die Straße bald flicken werde. Schließlich sei die Straße nach der Vollsperrung der Kreisstraße 1330 in Richtung Sandersleben die kürzeste Verbindung nach Hettstedt und der Zustand verbesserungswürdig.