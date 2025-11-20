Die Stadt Quedlinburg will Bestattern mehr Spielraum bei Beisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen geben, doch die neue Regelung stößt auf Widerstand.

Wer schließt künftig Grabstellen? Die neue Regelung, die die Stadtverwaltung Quedlinburg vorschlägt, ist nicht unumstritten.

Quedlinburg/MZ. - Grabstellen auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt Quedlinburg sollen künftig durch Mitarbeiter der Stadt geöffnet, dann aber nach der Beisetzung durch die Bestatter geschlossen werden. So ist es vorgeschlagen; doch bleibt es dabei?