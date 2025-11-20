Streit um neue Friedhofssatzungen Grabstellen in Quedlinburg: Warum Bestatter gegen geplante Änderung Sturm laufen
Die Stadt Quedlinburg will Bestattern mehr Spielraum bei Beisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen geben, doch die neue Regelung stößt auf Widerstand.
20.11.2025, 12:00
Quedlinburg/MZ. - Grabstellen auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt Quedlinburg sollen künftig durch Mitarbeiter der Stadt geöffnet, dann aber nach der Beisetzung durch die Bestatter geschlossen werden. So ist es vorgeschlagen; doch bleibt es dabei?