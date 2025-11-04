Neue Friedhofsgebühren Beisetzung in Quedlinburg wird teurer: Was Grabstätten, Urnenplätze und Trauerhallennutzung künftig kosten sollen

In der Stadt Quedlinburg soll es künftig neue Friedhofsgebühren geben: Grabstätten, Urnenplätze und die Nutzung der Trauerhalle auf den kommunalen Friedhöfen in Quedlinburg, Gernrode und Bad Suderode sollen spürbar teurer werden. Zudem soll es zwei neue Arten von Grabstätten geben.