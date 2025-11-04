EIL:
Neue Friedhofsgebühren Beisetzung in Quedlinburg wird teurer: Was Grabstätten, Urnenplätze und Trauerhallennutzung künftig kosten sollen
In der Stadt Quedlinburg soll es künftig neue Friedhofsgebühren geben: Grabstätten, Urnenplätze und die Nutzung der Trauerhalle auf den kommunalen Friedhöfen in Quedlinburg, Gernrode und Bad Suderode sollen spürbar teurer werden. Zudem soll es zwei neue Arten von Grabstätten geben.
04.11.2025, 11:00
Quedlinburg/MZ. - Die bisherige gilt seit Juli 2020; nun hat die Stadtverwaltung Quedlinburg eine neue Friedhofsgebührensatzung vorgelegt: Beisetzungen auf dem Zentralfriedhof in Quedlinburg sowie den Friedhöfen in Gernrode und Bad Suderode sollen teurer werden.