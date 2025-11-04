weather wolkig
  Neue Friedhofsgebühren: Beisetzung in Quedlinburg wird teurer: Was Grabstätten, Urnenplätze und Trauerhallennutzung künftig kosten sollen

In der Stadt Quedlinburg soll es künftig neue Friedhofsgebühren geben: Grabstätten, Urnenplätze und die Nutzung der Trauerhalle auf den kommunalen Friedhöfen in Quedlinburg, Gernrode und Bad Suderode sollen spürbar teurer werden. Zudem soll es zwei neue Arten von Grabstätten geben.

Von Petra Korn 04.11.2025, 11:00
Beisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen in Quedlinburg, Gernrode und Bad Suderode sollen teurer werden.
Beisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen in Quedlinburg, Gernrode und Bad Suderode sollen teurer werden. Symbolfoto: IMAGO/Andreas Franke

Quedlinburg/MZ. - Die bisherige gilt seit Juli 2020; nun hat die Stadtverwaltung Quedlinburg eine neue Friedhofsgebührensatzung vorgelegt: Beisetzungen auf dem Zentralfriedhof in Quedlinburg sowie den Friedhöfen in Gernrode und Bad Suderode sollen teurer werden.