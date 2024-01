Landgericht Magdeburg: Der Vergewaltigungsprozess gegen 24-jährigen Syrer, der eine Frau in Aschersleben vergewaltigt haben soll, läuft stockend an. Der Wahlverteidiger erscheint nicht. Das Opfer wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt.

Der Angeklagte sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft in Burg.

Magdeburg/Aschersleben/MZ - Einem 24-jähriger Syrer, der im Juli in Aschersleben eine 18-jährige Landsfrau vergewaltigt haben soll, ist der Wahlverteidiger abhanden gekommen. Bereits zum Prozessauftakt am 15. Dezember fehlte der Magdeburger, auch am gestrigen Mittwoch bleibt dessen Platz an der Seite seines Mandanten leer.