Aschersleben/MZ/kwu - Am Freitagabend, 7. November, gegen 18 Uhr kreist ein Polizeihubschrauber über Aschersleben und sorgt für Aufmerksamkeit in der Stadt. Grund für den Einsatz ist die Suche nach zwei Kindern aus Opperode (Landkreis Harz), die zuvor als vermisst gemeldet wurden.