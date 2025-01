In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei in der Ascherslebener Taubenstraße einen Mann kontrolliert, der eine Schreckschusswaffe und Drogen bei sich hatte.

Polizei erwischt in Aschersleben Mann mit Waffen und Drogen

Kontrolle in der Innenstadt

Aschersleben/MZ - Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3 Uhr, haben Polizeibeamte einen 25-jährigen Mann kontrolliert, der zu Fuß in der Taubenstraße in Aschersleben unterwegs war.

Gefunden wurden bei dem Mann eine Schreckschusswaffe mit Munition, Betäubungsmittel und mehrere hundert Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung, wie ein Sprecher des Polizeireviers mitteilt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Cannabiskonsumgesetz wurde eingeleitet. Nachdem die notwendigen polizeilichen Maßnahmen im Revier abgeschlossen waren, wurde der Mann wieder entlassen.