Zu einem tödlichen Unfall ist es am Freitagabend an der Bahnstrecke von Aschersleben nach Frose gekommen. Die Polizei ermittelt.

Auch die Ascherslebener Feuerwehr war beim tödlichen Unglücksfall auf der Bahnstrecke Aschersleben – Frose im Einsatz.

Aschersleben/MZ/dan/fge - Ein tragischer Unglücksfall zwischen Aschersleben und Frose sorgte am Sonnabend zwischen 7 und 13 Uhr für eine Sperrung der Bahnlinie zwischen Halberstadt und Aschersleben. Die Polizei spricht am Sonntag von einem, „tragischen Personenunfall“, bei dem ein Mensch tödlich verletzt wurde. Der Unfall habe sich in Höhe der Autobahnbrücke ereignet.