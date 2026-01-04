Seit Freitag wird der 40-jährige Tobias E. aus Aschersleben vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe.

Aschersleben/MZ - Die Polizei sucht nach einem vermissten Mann aus Aschersleben und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. „Der 40-jährige Tobias E. wird seit dem 2. Januar 20.20 Uhr vermisst“, informiert das Polizeirevier Salzlandkreis am Sonntagnachmittag in einer Mitteilung.

Er habe sein Zuhause unter dem Vorwand verlassen, zur Arbeit nach Nachterstedt zu fahren. Dort sei er aber nie angekommen, so die Polizei. Sein Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. Bisherige Fahndungsmaßnahmen und Aufrufe in den sozialen Medien hätten zu keinem Erfolg geführt.

Gesucht wird der 40-jährige Tobias E. aus Aschersleben. (Foto: Polizei)

Der Vermisste hat braune Augen und kurze grau-braune Haare, die zum Scheitel gekämmt sind. Besonders auffällig seien Tätowierungen an beiden Armen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens habe Tobis T. eine schwarze, längere Winterjacke, eine graue lange Jogginghose und weiße Turnschuhe getragen.

Wahrscheinlich sei der Mann mit einem schwarzen Toyota unterwegs, der über auffällige Kennzeichenhalterungen in den Farben des Fußballvereins BVB verfüge.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mannes machen? Hinweise aller Art nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/379-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.