Nach dem plötzlichen Tod von Mike Kleps steht fest: Seine Familie macht weiter. Mitte Oktober soll das Lederer in Aschersleben an den Wochenenden offiziell öffnen.

„Papa hätte es so gewollt!“: Auch nach Schicksalsschlag will Familie Kleps das „Lederer“ eröffnen

Simone (v.) und Franziska Kleps bereiten alles für die Wiedereröffnung im Oktober vor.

Aschersleben/MZ - Die Pläne für die Wiedereröffnung des Lederers liegen auf dem Tisch, die Vorbereitungen laufen. Mitte Oktober soll die Kultkneipe Über den Steinen offiziell an den Wochenenden starten. Damit führt Familie Kleps ein Projekt fort, das eng mit dem Namen von Mike Kleps verbunden ist. Der Ascherslebener, Vater von Lederer-Chefin Franziska Kleps, war Ideengeber für den Erwerb des Gebäudes und die Rückkehr des beliebten Treffpunkts ins Stadtleben. Vor wenigen Wochen ist er überraschend verstorben – ein schwerer Schicksalsschlag für die Familie.