  4. Verleihung der Goldenen Henne: Im Publikum mit Stumpi: Wie Klostermansfelds Bürgermeister die Show in Leipzig erlebte

Frank Ochsner ergattert per Zufall zwei Eintrittskarten für die Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig. Welcher Auftritt für ihn ein Gänsehautmoment war.

Von Daniela Kainz Aktualisiert: 17.09.2025, 10:21
Auf dem Roten Teppich in Leipzig: Frank Ochsner mit seiner Frau Kathleen Luz.
Auf dem Roten Teppich in Leipzig: Frank Ochsner mit seiner Frau Kathleen Luz. (Foto: Stefan Burghardt)

Leipzig/MZ. - „Sitzt da nicht Frank Ochsner?“ So mancher Zuschauer aus dem Mansfelder Land, der die Verleihung der Goldenen Henne aus Leipzig live am Fernseher verfolgte, entdeckte im Publikum Klostermansfelds Bürgermeister.