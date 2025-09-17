Frank Ochsner ergattert per Zufall zwei Eintrittskarten für die Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig. Welcher Auftritt für ihn ein Gänsehautmoment war.

Im Publikum mit Stumpi: Wie Klostermansfelds Bürgermeister die Show in Leipzig erlebte

Auf dem Roten Teppich in Leipzig: Frank Ochsner mit seiner Frau Kathleen Luz.

Leipzig/MZ. - „Sitzt da nicht Frank Ochsner?“ So mancher Zuschauer aus dem Mansfelder Land, der die Verleihung der Goldenen Henne aus Leipzig live am Fernseher verfolgte, entdeckte im Publikum Klostermansfelds Bürgermeister.