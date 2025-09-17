Verleihung der Goldenen Henne Im Publikum mit Stumpi: Wie Klostermansfelds Bürgermeister die Show in Leipzig erlebte
Frank Ochsner ergattert per Zufall zwei Eintrittskarten für die Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig. Welcher Auftritt für ihn ein Gänsehautmoment war.
Aktualisiert: 17.09.2025, 10:21
Leipzig/MZ. - „Sitzt da nicht Frank Ochsner?“ So mancher Zuschauer aus dem Mansfelder Land, der die Verleihung der Goldenen Henne aus Leipzig live am Fernseher verfolgte, entdeckte im Publikum Klostermansfelds Bürgermeister.