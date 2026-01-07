Der Transporter eines Zustelldienstes ist am Mittwochnachmittag in Aschersleben in Brand geraten. Was bisher bekannt ist.

Paketdienst-Transporter gerät auf Zustellfahrt in Brand und brennt aus

Der Transporter eines Paketdienstes ist am Mittwochnachmittag in der Nähe des Salzkothes in Brand geraten.

Aschersleben/MZ - Der Transporter eines Paketdienstes ist am Mittwochnachmittag auf einer Zustellfahrt in Brand geraten. Als der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Landesstraße 85 über einen Zufahrtsweg in Richtung Salzkoth unterwegs war, waren gegen 15 Uhr auf einmal Flammen und Rauch zu bemerken.