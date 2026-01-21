weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Interview mit dem Westdorfer Ortsbürgermeister: Ortsbürgermeister Ronny Küster: Diese Projekte prägen Westdorf 2026

Im Jahresinterview blickt Ronny Küster auf Erfolge und Herausforderungen zurück und spricht über die wichtigsten Vorhaben 2026 in Westdorf: vom Feuerwehranbau bis zur Weiterentwicklung des Dorflebens.

Von Detlef Anders 21.01.2026, 14:30
Ronny Küster ist der Ortsbürgermeister in Westdorf. (Foto: Detlef Anders/ Archiv)

Westdorf/MZ. - In einem Jahresinterview spricht Westdorfs Ortsbürgermeister Ronny Küster über Wünsche für den Ascherslebener Ortsteil, Höhepunkte im vergangenen Jahr 2025 sowie bevorstehende Projekte. Auch was Motivation freisetzte, erklärt er.