  4. Konzertwochenende: Open-Air-Comeback auf der Ascherslebener Herrenbreite: Wer diesmal die Hauptacts sein werden

Am 31. Juli und 1. August 2026 wird die Herrenbreite erneut zur Konzertarena, wenn Matthias Reim sowie Alex Christensen & Friends nach Aschersleben kommen.

Von Katrin Wurm 21.12.2025, 08:30
Rockte die Herrenbreite: Alex Christensen auf der Bühne im August 2024. (Foto: Thomas Tobis/Archiv)

Aschersleben/MZ - Die beiden großen Open-Air-Abende auf der Herrenbreite im August 2024 sind vielen Ascherslebenern noch gut in Erinnerung. Damals traten Mark Forster und Alex Christensen auf und sorgten für ein viel beachtetes Konzertwochenende unter freiem Himmel.