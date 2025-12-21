Wittenberg baut das Sirenennetz in der Kernstadt aus. In dieser Woche wurde eine solche auf der Feuerwache in Teuchel in Betrieb genommen. Wo die nächsten entstehen sollen und wofür sie dienen.

André Seidig (Mitte) und Feuerwehrchef Christoph Kummer zeigen die neue Sirene auf der Feuerwache Teuchel.

Wittenberg/MZ. - Wer in der Wittenberger Innenstadt lebt, wird sich daran gewöhnt haben: Seit April 2024 ertönt jeden Mittwoch um 15 Uhr ein Warnton vom Dach des Neuen Rathauses. Daran wird man sich nun auch rund um die Feuerwache in Teuchel gewöhnen müssen. Dort ist in dieser Woche ein Modell desselben Typs in Betrieb genommen worden.