Übers Jahr sind Super Flu auf den berühmtesten Dancefloors der Welt unterwegs. Kurz vor Weihnachten aber legen Felix und Mathias traditionell in Halle auf - und machen damit ihre Fans vor Ort glücklich.

Super Flu lassen Fans zu „Flüwein“ tanzen - Warum es einen Ortswechsel gibt

Halle (Saale)/MZ. - Immer unterwegs - mit diesen beiden Worten lässt sich das Leben von Felix Thielemann und Mathias Schwarz am besten beschreiben. Als international gefragte DJs sind Felix und Mathias auf den angesagtesten Dancefloors und Festivals der Welt zu finden. Doch um die Weihnachtszeit kehrt bei Super Flu aus Halle etwas Ruhe ein. Nur kurz zwar, doch lange genug, um die heimischen Fans mit einer spektakulären Party glücklich zu machen.