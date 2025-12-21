Weshalb Familie Kraus aus Unternessa fast lebensgroßen Figuren von Maria und Josef vor dem Haus stehen hat und warum diese nun von einem besonderen Stern beleuchtet werden.

Familie Kraus aus Unternessa zeigt in der Adventszeit ihre selbstgemachte Krippenfiguren aus Beton.

Unternessa/MZ. - Fährt man an diesem vierten Adventswochenende durch den Teucherner Ortsteil Unternessa, dann kommt man an so einigen weihnachtlich geschmückten Häusern vorbei. Und dann wird einem in der Dorfstraße sicherlich auch eine ganz besondere Weihnachtsdekoration auffallen – die fast lebensgroßen Krippenfiguren der Familie Kraus. Auf einem kleinen Grünstreifen vor dem Haus der Familie sind dort die Figuren von Maria und Josef aufgestellt, wie sie in freudiger Erwartung in eine Krippe schauen. Über ihnen hängt hoch oben am Himmel ein leuchtender Herrnhuter Stern.