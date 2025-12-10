weather spruehregen
  4. Kinderbetreuung: Obst- und Gemüsegarten in Ascherslebener Kita nimmt weiter Gestalt an

Der Außenbereich der Kita „Fröbels Spielkiste“ in Aschersleben wird immer weiter aufgewertet. Auch sonst ist in der Tagesstätte so einziges passiert.

Von Katrin Wurm 10.12.2025, 16:15
Mitarbeiter der Firma Schagow Bau aus Ermsleben setzen einen neuen Zaun im Außenbereich der Kita „Fröbels Spielkiste“.
Mitarbeiter der Firma Schagow Bau aus Ermsleben setzen einen neuen Zaun im Außenbereich der Kita „Fröbels Spielkiste“. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Auf dem Spielplatz der Kita „Fröbels Spielkiste“ in der Walter-Dammköhler-Straße hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Neueste Errungenschaft ist ein neuer Holzzaun, den zwei Mitarbeiter der Firma Schagow Bau aus Ermsleben vergangene Woche gesetzt haben. „Der neue Zaun grenzt den Obst- und Gemüsegarten ab, der im kommenden Jahr entstehen soll“, sagt Kita-Leiterin Annette Paternoga.