Der Außenbereich der Kita „Fröbels Spielkiste“ in Aschersleben wird immer weiter aufgewertet. Auch sonst ist in der Tagesstätte so einziges passiert.

Obst- und Gemüsegarten in Ascherslebener Kita nimmt weiter Gestalt an

Mitarbeiter der Firma Schagow Bau aus Ermsleben setzen einen neuen Zaun im Außenbereich der Kita „Fröbels Spielkiste“.

Aschersleben/MZ - Auf dem Spielplatz der Kita „Fröbels Spielkiste“ in der Walter-Dammköhler-Straße hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Neueste Errungenschaft ist ein neuer Holzzaun, den zwei Mitarbeiter der Firma Schagow Bau aus Ermsleben vergangene Woche gesetzt haben. „Der neue Zaun grenzt den Obst- und Gemüsegarten ab, der im kommenden Jahr entstehen soll“, sagt Kita-Leiterin Annette Paternoga.