Kinderbetreuung Obst- und Gemüsegarten in Ascherslebener Kita nimmt weiter Gestalt an
Der Außenbereich der Kita „Fröbels Spielkiste“ in Aschersleben wird immer weiter aufgewertet. Auch sonst ist in der Tagesstätte so einziges passiert.
10.12.2025, 16:15
Aschersleben/MZ - Auf dem Spielplatz der Kita „Fröbels Spielkiste“ in der Walter-Dammköhler-Straße hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Neueste Errungenschaft ist ein neuer Holzzaun, den zwei Mitarbeiter der Firma Schagow Bau aus Ermsleben vergangene Woche gesetzt haben. „Der neue Zaun grenzt den Obst- und Gemüsegarten ab, der im kommenden Jahr entstehen soll“, sagt Kita-Leiterin Annette Paternoga.