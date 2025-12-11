Bestseller auf Bühne Magisch und wie gemacht fürs Puppentheater in Halle

Im Puppentheater Halle wurde der Bestseller „Was man von hier aus sehen kann“ von Mariana Leky auf die Bühne gebracht. Die Erfolgsautorin zeigt sich der MZ gegenüber begeistert. Das Publikum ist es auch. Nun steht fest, wie lange das Stück noch läuft.