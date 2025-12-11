Bestseller auf Bühne Magisch und wie gemacht fürs Puppentheater in Halle
Im Puppentheater Halle wurde der Bestseller „Was man von hier aus sehen kann“ von Mariana Leky auf die Bühne gebracht. Die Erfolgsautorin zeigt sich der MZ gegenüber begeistert. Das Publikum ist es auch. Nun steht fest, wie lange das Stück noch läuft.
Halle (Saale)/MZ. - Was man von hier – also vom Publikumsrang aus – sehen kann, ist eine herrliche Symphonie aus Gelb, Blau und Korall. So, oder so ähnlich, hätte die Protagonistin Luise die Bühnenkulisse des Puppentheaterstücks und gleichnamigen Romans „Was man von hier aus sehen kann“ wohl beschrieben.