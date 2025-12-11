Am dritten Adventswochenende öffnen zahlreiche Märkte in der Region, allein zur Klosterweihnacht werden tausende Besucher erwartet. Die MZ gibt einen Überblick, wo überall etwas los ist.

Weihnachtsfiguren aus aller Welt kommen mit Booten über die Saale in Bernburg

Weihnachts- und Märchenfiguren aus aller Welt kamen zur Eröffnung der Klosterweihnacht mit Booten am Saaleufer in Bernburg an.

Bernburg/MZ/KT. - Auf dieses dritte Adventswochenende haben die Fans der Klosterweihnacht in Bernburg ein ganzes Jahr warten müssen. An diesem Wochenende kommen nun die Boote mit den Weihnachtsfiguren über die Saale geschippert. Was im Kloster Bernburg noch zu erleben ist und wo es weitere Weihnachtsmärkte gibt, hat die MZ in einem Überblick zusammengestellt: