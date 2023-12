Auch an der Badergasse in Aschersleben sind bereits neue Altglascontainer aufgestellt worden.

Aschersleben/Salzlandkreis/MZ - Erfahrungsgemäß wird in den nächsten Tagen mehr Altglas anfallen als gewöhnlich. Wohin damit? Natürlich in den Altglascontainer. Schlecht nur, wenn dieser gar nicht mehr da ist. Viele Bewohner im Salzlandkreis haben in den letzten Tagen beobachtet: Die Container sind weg. Stattdessen haben sich an den Stellplätzen oft große Haufen mit Tüten mit Altglas angesammelt. „Es sieht vermüllt aus“, berichten viele. Und wer Flaschen zu entsorgen hat, weiß nun nicht, wohin damit. Auch Aschersleben war tageweise ohne Container.