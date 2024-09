Im Januar 2024 wurde die Brücke am Gondelteich in Aschersleben abgerissen.

Aschersleben/MZ - Der Verschönerungsverein Aschersleben hat sich endgültig aus dem Projekt Neubau der Fußgängerbrücke am Gondelteich zurückgezogen. Das geht aus dem aktuellen Newsletter des Vereins hervor. Die bisherigen Erfahrungen „mit den zuständigen Personen in der Stadtverwaltung“ seien „nicht zufriedenstellend“ gewesen. „Sie waren für uns sogar sehr aufreibend und führten letztlich zu der Frage, ob bürgerschaftliches Engagement im Rathaus wirklich gewollt ist. Das Beispiel Brücke am Gondelteich spricht aus unserer Sicht eher nicht dafür, was wir sehr, sehr schade finden“, heißt es in dem Newsletter.