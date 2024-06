Zustand der Brücken eingeschätzt Neubau der Fußgängerbrücke am Ascherslebener Gondelteich vorerst nicht in Sicht

Etliche Brücken in Aschersleben und in den Ortsteilen sind in einem schlechten Zustand. Am Gondelteich tut sich in Sachen Neubau bisher nichts, das frustriert den Verschönerungsverein.