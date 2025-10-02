Junge Talente des SV Lok Aschersleben trumpften beim Bernburger Wettkampf groß auf. Mit Bestleistungen im Kugelstoßen, Diskuswurf und Hochsprung holten sie Medaillen und zeigten ihr Potenzial.

Machten erneut mit starken Leistungen in Bernburg auf sich aufmerksam (v.l.): Julian Weber, Florian Kriesche, Marian Jorde und Sebastian Kriesche, alle vom SV Lok Aschersleben.

Aschersleben/MZ/IGU. - Bei spätsommerlichem Wetter nutzten zahlreiche Athleten aus Sachsen-Anhalt und darüber hinaus die Gelegenheit, ihre Form zum Saisonende auf der Sportstätte in Bernburg noch einmal unter Beweis zu stellen. Auch der SV Lok Aschersleben war mit einer motivierten Delegation vertreten und konnte mit mehreren starken Leistungen sowie einer Reihe neuer Bestleistungen überzeugen.