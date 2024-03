Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Erst fährt die heute 38-jährige Thüringerin in Aschersleben, unter Drogen stehend, in der Mehringer Straße am griechischen Restaurant einem 38-Jährigen auf sein Auto. Dann flüchtet sie, ohne anzuhalten und schließlich legt sie ihren Opel in Könnern aufs Dach. Nachdem sie mit hoher Geschwindigkeit erst gegen eine Mauer kracht, von der Straße abkommt und noch einen Strommast erwischt.