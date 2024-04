Ermsleben/MZ. - Sie kann zufassen und die rechte Hand wieder zum Mund führen, das rechte Bein bewegen und mit dem linken Fuß wackeln. Es sind kleine Fortschritte wie diese, die ihr Leben gerade ein bisschen heller machen. „Das hat das Training bewirkt“, sagt Kathleen Bauschke stolz. Auch ans Bett gefesselt, lässt sich die selbstständige Schäfermeisterin aus Ermsleben nicht hängen.

Eine Woche vor Ostern hatte sie einen schweren Unfall. Die 50-Jährige wurde der Länge nach von ihrem eigenen Traktor überrollt, lag tagelang auf der Intensivstation und war bis letzte Woche noch im Krankenhaus. Zurzeit wird sie in einem Pflegeheim in Aschersleben betreut. Doch hundertprozentig auf ihren Genesungsprozess konzentrieren, kann sich Bauschke nicht. Die Ungewissheit, wie es mit ihrem Betrieb und den 500 Schafen weitergeht, setzt ihr zu.

Nach dem Unfall war ein Aufruf viral gegangen: Sie suchte einen Betriebshelfer, jemand, der mit ihren Schafen loszieht. Ein Knochenjob, auch des schwierigen Terrains wegen, das sie beweiden. „Hüten braucht man bei mir nicht, man muss ziehen können. Die Flächen sind alles kleine Trockenrasenflächen“, erklärt sie, „man muss jeden Tag umkoppeln.“

Nach einigen Tagen war die Suche abgeschlossen. Ein Schäfer wurde eingestellt. Bauschke atmete erst mal auf, nicht ahnend, dass die Freude nur von kurzer Dauer sein würde. „Er hat schnell das Handtuch geschmissen“, offenbar habe er die Arbeit unterschätzt, sagt sie und kann ihre Enttäuschung nicht verbergen, „man lässt eine Herde nicht im Stich.“

Jetzt ist sie wieder auf der Suche. Mit zwei Bewerbern war sie diese Woche in Kontakt: Sie habe, wie sie sagt, eigentlich ein gutes Gefühl gehabt. Aber einer hat überraschend abgesagt, und die andere geriet ins Wanken. Bauschkes Problem ist die Zeit, die ihr davonrennt. „Umso mehr Zeit verstreicht, umso unheimlicher wird mir das alles“, sagt sie, wissend, dass ihrem Betrieb schlimmstenfalls das Aus und damit auch der Verlust der Herde droht, nachdem sie mehr als ihr halbes Leben selbstständig war, sie sieben Tage die Woche und 14 Stunden am Tag durchackerte.

Jetzt hätten die Schafe längst raus gemusst. Seit Mitte der Woche aber bekommen sie wieder Winterfutter. Findet sich niemand und geht das so weiter, wird das massiv ins Geld gehen. „Auch die Futterpreise sind ja explodiert“, sagt Bauschke. Und auf der anderen Seite brechen die Einnahmen weg. „Kommen die Schafe nicht bald auf die Koppeln, werden die Auflagen nicht erfüllt, dann gibt’s kein Geld. Das ist eine tickende Zeitbombe. Ich sitze ja nicht auf einem großen Geldberg. Zurzeit werden meine gesamten Reserven aufgebraucht.“

Immer wieder hat sie sich gefragt, warum dieser Unfall überhaupt passiert ist. „Zigtausend mal bin ich vom Trecker gestiegen“, sagt sie. Nur an diesem einen verhängnisvollen Tag blieb sie mit dem Schnürsenkel im Wendegetriebe hängen. Sie versuchte, sich noch zu halten, wollte sich zurückhangeln. „Wenn ich gewusst hätte, dass der Hebel einrastet, auch ohne Kupplung, ich hätte mich nicht bewegt – aber das lag außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass sowas passieren kann“, sagt sie.

Bald kommt sie in die Reha – nach Berlin. Dort bekam sie den frühestmöglichen Termin. „Umso länger ich hier rumliege, um so schwieriger wird es, wieder auf die Beine zu kommen“, sagt sie. Dreimal Physiotherapie in der Woche und die kurzen Trainingseinheiten mit dem hauseigenen Ergotherapeuten reichen ihr nicht. Die 50-jährige ist fest entschlossen, in ihren Beruf zurückzukehren. Sie liebt ihn über alles. „Ich brenne für das, wofür jetzt kein Mensch gefunden wird“, das Durch-die-Landschaft-Ziehen und den Erhalt der Artenvielfalt, sagt die Schäferin. Und: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott wollte, dass ich von den Schafen lasse. Sonst hätte ich doch nicht überlebt“, sagt sie, „alles, was ist, ist zwar so kaputt gegangen, dass es sehr lange braucht, bis es heilt, aber es ist heilbar.“ Die „nur angeknacksten“ Halswirbel, die gebrochenen Rippen, der Trümmerbruch im Becken, das zurzeit mit einem Fixateur stabilisiert wird, weshalb sie nur liegen darf, und das gebrochene Bein. Trotz allem: Sie hatte Glück im Unglück. „Meine Muskulatur und die hohe Knochendichte haben mir das Leben gerettet. Ich bin nicht querschnittsgelähmt. Und innere Organe sind auch nicht verletzt worden“, sagt sie, nimmt einen kleinen Ball in die Hand und trainiert weiter.

Interessierte können sich beim Maschinenring melden, Telefon: 01525/ 1 96 98 99.