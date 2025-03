Aschersleben/MZ - Ein Tag ohne Wasser – für viele Ascherslebener wird das am Mittwoch zur Herausforderung. Zwischen 7 und etwa 16 Uhr bleibt in Teilen der Innenstadt der Wasserhahn trocken. Schon in der vergangenen Woche fanden die Mitteilungskarten der Stadtwerke ihren Weg in die Briefkästen der Betroffenen in der Taubenstraße, am Holzmarkt, in der Krügerbrücke, der Engelsgasse und teilweise auch an der Vorderbreite. Der Grund: Dringende Reparaturarbeiten am Trinkwassernetz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.