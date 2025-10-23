Noch werden die Tiere untersucht. Geflügelzüchter verfolgen die Lage mit Spannung.

Nach Fund von toten Kranichen an Wiendorfer Teichen: Ist Vogelgrippe im Salzlandkreis angekommen?

Auch im Feuchtgebiet von Frose rasten jährlich viele Kraniche. Ein totes Tier wurde dort bisher zum Glück noch nicht entdeckt.

Bernburg/MZ. - Nachdem der Ausbruch der Vogelgrippe am Stausee von Kelbra bestätigt ist, könnte nun auch der Salzlandkreis betroffen sein. Wie das Veterinäramt mitteilt, hatte ein Ornithologe am Dienstagmorgen nämlich fünf tote Kraniche an und in den Wiendorfer Teichen – einem Angelgewässer, das gern von Zugvögeln als Rastplatz genutzt wird – ausgemacht und den zuständigen Behörden gemeldet.