Der Hoymer Hoymat-Verein stellt am Wochenende sechs der hoffentlich unstehlbaren Bänke auf. Die ersetzen durch Spenden von Bürgern die im Sommer entwendeten Sitzgelegenheiten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hoym/MZ - Dick eingemummelt stehen Diana Stucki, Corina Küster, Christian Koch und Gerd Kahmann vor ihren Häusern im Schnee und schauen, wie die neue Hoymat-Bank an ihren Platz am Mühlgraben schwebt. Der 18-jährige Etienne Bormann manövriert den Teleradlader, der immerhin ein Gewicht von zwei Tonnen schultern kann, mit viel Fingerspitzengefühl. Sein Vater André und Ortsbürgermeister Dieter Kienast, der auch Chef des Hoymat-Vereins ist, sorgen dafür, dass das Schwergewicht aus Beton und Megawood an die richtige Stelle kommt.