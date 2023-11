Muss die Familie des mutmaßlich entführten und festgeklebten Jungen aus Aschersleben die Kosten für einen Rettungseinsatz tragen? Den Eindruck erweckt ein Beitrag in der Bild-Zeitung.

Die Vorkommisse wurden auch in den sozialen Medien heftig diskutiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Wir wollen endlich wieder in Ruhe und in Sicherheit leben“, bittet die Mutter des im Oktober mutmaßlich entführten und an einem Bankeisen festgeklebten Ascherslebener Schülers.