Über die sozialen Medien sucht eine Frau aus Aschersleben Hilfe wegen einer Gewaltattacke gegen ihren Sohn. Der soll an einem alten Bankeisen an der Tonkuhle festgeklebt worden sein. Die Polizei ermittelt.

An Bankeisen festgeklebt? Familie sucht per Social Media Hilfe nach Gewaltattacke gegen Sohn

Vorfall an der Tonkuhle in Aschersleben

Der Hilfeaufruf in den sozialen Medien.

Aschersleben/MZ/fge - Seit Tagen kursiert in den Sozialen Medien ein Aufruf einer Familie aus Aschersleben, in dem sie um Mithilfe bittet. Eine Frau sucht nach Augenzeugen, die gesehen haben, wie ihrem Sohn an der Tonkuhle körperliche Gewalt widerfahren sei.