Fliegerbombe bei Braunsbedra entdeckt – Evakuierung abgeschlossen - Entschärfung kann beginnen (mit Karte)

Die Marina Braunsbedra ist heute menschenleer, weil der Ortsteil Neumark wegen eines Bombenfundes evakuiert wird.

Braunsbedra/MZ. - Erneuter Bombenfund in Braunsbedra: Bei Arbeiten für eine Abwasserleitung auf einem Privatgelände sind Arbeiter am Montag im Ortsteil Neumark auf eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Der fünf Zentner schwere Blindgänger vom Typ GP 500 mit Heckzünder soll entschärft werden – 460 Anwohner im Umkreis von 750 Metern mussten ihre Häuser verlassen. Kurz nach 11 Uhr war die Evakuierung beendet. Die Entschärfung kann beginnen.