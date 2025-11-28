Der Mietvertrag für die Gaterslebener Bibliothek läuft im Jahr 2027 aus, die Leiterin geht bald in den Ruhestand. Wie soll es für die Einrichtung weitergehen?

Mietvertrag läuft bald aus: Wie die Gaterslebener Bibliothek dennoch erhalten werden soll

Um die 10.000 Medien gibt es in der Gaterslebener Bibliothek, die von Martina Ruppert geleitet wird.

Gatersleben/MZ - Die Tage für die Gaterslebener Bibliothek sind gezählt – zumindest, was ihren derzeitigen Standort angeht. Denn der Mietvertrag wird im Februar 2027 auslaufen. Doch es naht Rettung: All die Bücher, DVDs und Tonie-Figuren – insgesamt sind es an die 10.000 Medien – könnten schon bald in das nahegelegene Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) umziehen, kündigt Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) während der jüngsten Verwaltungsausschuss-Sitzung an.