Bücherei steht vor Herausforderungen Mietvertrag läuft bald aus: Wie die Gaterslebener Bibliothek dennoch erhalten werden soll
Der Mietvertrag für die Gaterslebener Bibliothek läuft im Jahr 2027 aus, die Leiterin geht bald in den Ruhestand. Wie soll es für die Einrichtung weitergehen?
28.11.2025, 12:30
Gatersleben/MZ - Die Tage für die Gaterslebener Bibliothek sind gezählt – zumindest, was ihren derzeitigen Standort angeht. Denn der Mietvertrag wird im Februar 2027 auslaufen. Doch es naht Rettung: All die Bücher, DVDs und Tonie-Figuren – insgesamt sind es an die 10.000 Medien – könnten schon bald in das nahegelegene Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) umziehen, kündigt Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) während der jüngsten Verwaltungsausschuss-Sitzung an.