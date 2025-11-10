Seit zehn Jahren wächst es Aschersleben noch mehr: Im Jubiläumsjahr der Aktion „Mein Baum für Aschersleben“ wurden 46 neue Bäume gepflanzt – vom Ahorn bis zur Atlas-Zeder. Insgesamt stehen nun 310 Bäume aufgrund der Aktion im Stadtgebiet. Warum das Projekt so erfolgreich ist und wo die neuen Bäume wachsen.

Aschersleben/MZ. - Es ist ein kühler Sonnabend auf der Eineterrasse, doch die Stimmung ist herzlich. Menschen stehen zusammen, halten Urkunden in den Händen, machen Fotos – Erinnerungen an einen besonderen Moment. Denn bei der symbolischen Herbstpflanzung der Aktion „Mein Baum für Aschersleben“ geht es nicht nur ums Pflanzen, sondern auch ums Erinnern, Danken und Weiterdenken.