Pflanzaktion „Mein Baum für Aschersleben“ feiert 10-jähriges Jubiläum: 310 Bäume verschönern die Stadt

Seit zehn Jahren wächst es Aschersleben noch mehr: Im Jubiläumsjahr der Aktion „Mein Baum für Aschersleben“ wurden 46 neue Bäume gepflanzt – vom Ahorn bis zur Atlas-Zeder. Insgesamt stehen nun 310 Bäume aufgrund der Aktion im Stadtgebiet. Warum das Projekt so erfolgreich ist und wo die neuen Bäume wachsen.

Von Katrin Wurm 10.11.2025, 08:30
Die Ortsfeuerwehr Aschersleben an ihrer Roterle.
Die Ortsfeuerwehr Aschersleben an ihrer Roterle. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ. - Es ist ein kühler Sonnabend auf der Eineterrasse, doch die Stimmung ist herzlich. Menschen stehen zusammen, halten Urkunden in den Händen, machen Fotos – Erinnerungen an einen besonderen Moment. Denn bei der symbolischen Herbstpflanzung der Aktion „Mein Baum für Aschersleben“ geht es nicht nur ums Pflanzen, sondern auch ums Erinnern, Danken und Weiterdenken.