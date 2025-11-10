Die Südtiroler Band „Frei.Wild“ war am Sonntagabend in Dessau und Roßlau unterwegs. Fans waren von weither angereist.

Ganz nah dran an Frei.Wild - Rocker aus Südtirol feiern neue Single bei Kneipentour in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau/MZ. - Wo ist das noch möglich? Musikern, die riesige Arenen füllen, ganz nah kommen, Fotos mit ihnen machen, Autogramme sammeln, mit einem Bier anstoßen und sogar noch ein Schwätzchen halten?

Bei einer „Kneipentour“ der Deutschrock-Band „Frei.Wild“ am Sonntagabend in Dessau-Roßlau war genau das das Ziel. Den ganzen Abend über mischten sich die Musiker unter die übrigen Kneipengäste. Die Männer rund um Frontmann Philipp Burger zogen ab 16 Uhr zunächst durch die rappelvollen Kneipen Roßlaus und trafen am Abend in Dessau ein. Auch dort füllten sie erst den Antik Pub, anschließend das Shamrock und zum Abschluss die Oberbreite.

„Frei.Wild“ im Dessauer Antikpub. Foto: Oliver Müller-Lorey

An jeder Station wurden sie von hunderten Fans, die aus ganz Deutschland gekommen waren, und die Nahbarkeit der Musiker lobten, bejubelt. Trotz langen Anstehens für ein begehrtes Selfie und dichtes Gedränge blieb es friedlich.

„Frei.Wild“ nahm sich viel Zeit für ihre Fans. Foto: Oliver Müller-Lorey

„Frei.Wild“ hat am Freitag, 7. November, die neue Single „Wenn alles in Trümmern liegt“ herausgebracht. Es folgt das Album „Immer unter Feuer“, an dem der Roßlauer Produzent und Musiker Alexander Lysjakow mitgearbeitet hat. Lysjakow, der seit 2006 mit der Südtiroler Band zusammenarbeit, galt ganz am Ende in der „Oberbreite“ auch der Dank von Sänger Philipp Burger.