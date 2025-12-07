Das Ascherslebener Gymnasium Stephaneum und der Verband ehemaliger Schüler des Stephaneums haben auch in diesem Jahr herausragende Schülerinnen und Schüler geehrt.

Mehr als nur Bestnoten: Stephaneerpreise 2025 am Ascherslebener Gymnasium vergeben

Die Vergabe des Stephaneerpreises wird traditionell von einem musikalischen Programm unter Leitung von Grit Geschke (am Klavier) umrahmt.

Aschersleben/MZ - „Die Verleihung des Stephaneerpreises ist alljährlich ein ganz besonderes Ereignis“, so der Leiter des Gymnasiums, Axel Wieczorek. Neben Schülern, Eltern, Lehrern und Vertretern des Verbandes der Ehemaligen begrüßt er zahlreiche Ehrengäste, darunter Landesbildungsminister Jan Riedel, Landrat Markus Bauer, Ascherslebens OB Steffen Amme und Landtagsabgeordnete. Die Auszeichnung würdigt besondere schulische Leistungen sowie die Entwicklung der Persönlichkeit und das Engagement der Schülerinnen und Schüler.