Kinderbetreuung Luftballons, Kuchen und neue Ideen: Kita „Kunterbunt“ in Mehringen feiert Sommerfest

Die Kita „Kunterbunt“ in Mehringen öffnete beim Sommerfest ihre Türen für Familien, Freunde und Gäste. Mit Spiel, Musik und vielen Köstlichkeiten stellte sich die neue Leiterin vor und zeigte die frisch gestalteten Räume.

Von Kerstin Beier 29.08.2025, 10:30
Zur Eröffnung steigen bunte Luftballons in den blauen Sommerhimmel.
Zur Eröffnung steigen bunte Luftballons in den blauen Sommerhimmel. (Foto: Kerstin Beier)

Mehringen/mz. - Seit 1. Juli hat die Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Mehringen eine neue Leiterin. Siglinde Winter nutzt das Sommerfest am Mittwochnachmittag, um sich allen Gästen vorzustellen, die sie noch nicht kennen. Das Gelände vor der Einrichtung ist liebevoll geschmückt mit Wimpelketten, Luftballons und Tischdekorationen. Die Sonne meint es gut an diesem Nachmittag und hat die Regenwolken vom Morgen längst vertrieben. Zur Erleichterung von Siglinde Winter herrscht bestes Sommerfestwetter. Und sie ist voller Stolz auf ihr Team, „das in den vergangenen sieben Wochen schwer geschuftet hat, um einiges umzugestalten“, sagt sie zur Eröffnung.