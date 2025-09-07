Die CDU/FDP-Fraktion im Ascherslebener Stadtrat will Verbesserungen. Die Instandhaltung von Schotterpisten im Stadtgebiet ist aufwändig und teuer. Doch eine bessere Lösung zu finden, ist gar nicht so einfach, wie Oberbürgermeister Steffen Amme weiß.

Die Schotterstraßen im Ascherslebener Stadtgebiet zu unterhalten kostet viel Geld, Zeit und Mühe.

Aschersleben/MZ. - Die Stadt Aschersleben wendet in jedem Jahr viel Geld, Zeit und Mühe auf, unbefestigte Straßen halbwegs befahrbar zu halten. Trotzdem kann das Ergebnis nicht befriedigen. Deshalb möchte die CDU/FDP-Fraktion des Stadtrates die Stadt damit beauftragen, alternative Lösungen zu prüfen und hat einen entsprechenden Antrag gestellt.