Der Vorschlag von Mitfahrbänken in den Ortsteilen von Aschersleben wurde jetzt im zuständigen Ausschuss diskutiert. Das letzte Wort ist aber noch nicht gefallen.

Kommen die „Mitfahrbänke“ in den Ascherslebener Ortsteilen?

In Ascherslebens Ortsteilen könnten zukünftig solche Mitfahrbänke stehen.

Aschersleben/MZ - Mancherorts sind sie schon zu sehen: sogenannte „Mitfahrbänke“. Die bieten dem, der sich dort niederlässt, die Chance auf Mitnahme. Stadtrat Maik Planert (CDU) kann sich so eine Möglichkeit auch in den Ascherslebener Ortsteilen vorstellen, um das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs zu ergänzen und auch älteren Menschen ohne eigenes Auto mehr Mobilität zu ermöglichen.